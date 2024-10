Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bauwagen aufgebrochen

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Dienstag gewaltsam Zutritt in einen Bauwagen am Waidweg. An dem Bauwagen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der oder die Täter machten jedoch keine Beute und gingen leer aus. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0260477

