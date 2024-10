LPI-NDH: Pkw überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Beberstedt (ots) - Ein 30-jähriger Autofahrer war am Dienstag, kurz nach 6.30 Uhr, auf der Landstraße 2043 aus Richtung Beberstedt in Richtung Hüpstedt unterwegs. Als er auf die Landstraße 1015 in Richtung Hüpstedt einbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab. Die rechte Fahrzeugseite prallte gegen die Böschung des Straßengrabens. Der 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ...

