FW-Schermbeck: Ölspur

Um 17:49 Uhr wurde am Montag der Löschzug Gahlen mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zu einem Einsatz in Dorsten-Östrich alarmiert. Ebenfalls vor Ort war die Feuerwehr Dorsten. Bei dem vermeintlichen Zimmerbrand handelte es sich glücklicherweise nur um angebranntes Essen, weshalb der Einsatz für den Löschzug Gahlen bereits um 18:17 Uhr endete.

