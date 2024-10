Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Container gestohlen

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde an der L528 ein Abrollcontainer gestohlen. Der Container stand auf einem Parkplatz und gehörte zu einer Baustelle. Am Morgen stellten Mitarbeiter fest, dass der erst am Abend zuvor abgestellte Behälter gestohlen wurde und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Hinweise werden erbeten an die Wache in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0. (cris)

