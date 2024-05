Lahnstein (ots) - In der Nacht von Mittwoch dem 15.05.2024 zwischen 23:35 Uhr auf Donnerstag den 16.05.2024 um 00:35 Uhr ist es zum Versuch des Diebstahls von Kabeln an der Baustelle der Lahnbrücke auf der B 42 gekommen. Durch unbekannte Täter wurden Stromkabel in einer Länge von 250 Metern abgeschnitten und zum Transport in Schleifen zurecht gelegt. Die Täter wurden vermutlich am Ende der Tatausführung gestört. ...

