Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Polizeibeamte

Einbrecher und Diebe

Zündelnde Jugendliche

Iserlohn / Letmathe (ots)

Jugendliche zündeln

Samstag wurde gegen 16 Uhr ein brennender Müllcontainer Am Bilstein gemeldet. Zeugen beobachteten, dass mehrere Jugendliche Feuerwerkskörper in den Behälter warfen, der Container wurde durch das Feuer beschädigt, die Polizei sucht Zeugen. In der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr wurden erneut Personen gemeldet, die eine Warnbake an der Hardtstraße mit Benzin in Brand setzten. Hier konnte die Polizei im Nahbereich zwei tatverdächtige Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt / männlich, aus Iserlohn antreffen. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diebe aktiv

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte ein Loch in die Scheibe zu einer Bäckerei am Poth geschlagen. Wie sich herausstellte, wurden Backwaren aus dem etwa 20cm großen Loch entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Ebenso waren in der Nacht auf Samstag Unbekannte an der Heinrichsallee aktiv, sie entwendeten des Mähroboter samt Roboter-Garage eines 36-Jährigen. In der Nacht auf Sonntag wurde zudem eine Grillhütte an der Seeuferstraße aufgebrochen, es fehlen nun Lebensmittel aus einer Kühltruhe und ein Geräteschuppen wurde aufgebrochen, dort wurde jedoch nichts entwendet. In der Nacht auf Montag wurde eine 56 Jahre alte Iserlohnerin gegen 1 Uhr geweckt, da Einbrecher die Haustür gewaltsam öffneten. Sie entwendeten die Handtasche der Iserlohnerin und flohen, als diese sich bemerkbar machte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die an der Untergrüner Straße zu der Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Streit und Ingewahrsamnahme

Am Samstag kam es um kurz nach Mitternacht zum Streit in einem Restaurant am Lennedamm. Ein 37 Jahre alter Hagener war mit seinem Hund im Restaurant und geriet mit Jugendlichen in einen Streit. Grund sei das Verhalten des Hundes im Restaurant und das der Jugendlichen, der Mann wurde zudem bereits aufgefordert, wegen seiner Alkoholisierung die Örtlichkeit zu verlassen. Der Streit endete zunächst darin, dass der Hagener nach einer Person aus der Gruppe schlug und die Personen bedroht haben soll, die Jugendlichen waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Der Hagener selbst beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten und spuckte einen Polizisten an. Er trat nach den Polizisten und wurde für den weiteren Verlauf der Nacht in Gewahrsam genommen. Den alkoholisierten Hagener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens, insbesondere die Jugendlichen aus dem Streitgeschehen, sich bei der Polizei zu melden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell