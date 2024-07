Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 09.07.2024 in der Zeit von 14:50 Uhr bis 18:10 Uhr kam es in der Martin-Luther-Straße in Höhe der Hausnummer 45 in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW vermutlich beim Vorbeifahren mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Caddy. An dem VW Caddy entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell