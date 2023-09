POL-H: Nachtrag: Entwendetes Wohnmobil der Marke Citroen wieder aufgefunden

Hannover (ots) - Am Sonntag, 17.09.2023, sind in der Wülferoder Straße mehrere Müllcontainer in Brand geraten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei in Hannover brach das Feuer in der Wülferoder Straße gegen 00:30 aus. Es gerieten mehrere Müllcontainer in Brand, wodurch eine Glasfassade der ...

mehr