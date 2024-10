Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme nach erneuten Containerbränden

Unfallbeteiligter gesucht

Lüdenscheid (ots)

Am Wochenende brannten wieder mehrere Müll- bzw. Papiercontainer. Die Tatorte befanden sich an der Freiherr-vom-Stein-Straße (Samstag, 15.15 Uhr), Glatzer Straße (Samstag, 23 Uhr), Berliner Straße (Sonntag, 19.34 Uhr) sowie Jahnstraße (Sonntag, 22.20 Uhr). Es entstand Sachschaden. Die Feuerwehr führte in allen Fällen Löscharbeiten durch. Bei der letzten Tat konnten Zeugen eine Beschreibung abgeben. Eine Streife traf kurz darauf eine polizeibekannte 22-jährige Frau an nahm sie für den Rest der Nacht in Gewahrsam. Sie stritt die Vorwürfe ab, für den Brand verantwortlich zu sein. Die Polizei ermittelt in allen vier Fällen wegen Sachbeschädigung und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, erschien eine Autofahrerin auf der Wache Lüdenscheid. Einem Polizisten schilderte sie, etwa zehn Minuten zuvor mit dem Auto über die Worthstraße gefahren zu sein. In Höhe des Kiosks (Hausnummer 5) sei plötzlich ein Jugendlicher gegen ihren PKW gelaufen. Dabei klappte der Spiegel ein. Die Lüdenscheiderin hielt an und sprach kurz mit dem Jugendlichen und seinem Begleiter, bei dem es sich offenbar um den Bruder handelte. Sie gab an, das Auto kurz zu parken und dann die Polizei rufen zu wollen. Als sie schließlich ausstieg, seien die beiden Jugendlichen weggelaufen. Daher suchte sie die Wache auf. An ihrem PKW entstand kein Sachschaden. Ob sich der Jugendliche verletzte, ist nicht bekannt. Er und sein Begleiter werden nun als Zeugen gesucht und gebeten, sich bei der Wache Lüdenscheid zu melden. Der "Angefahrene" wurde beschrieben als männlich, ca. 13-15 Jahre alt, 160-170 cm groß, schlank, braune mittellange Haare, beigefarbene/bunte Regenjacke, dunkle Hose. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell