Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 23-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim (ots)

Ein 23-jähriger Mann flüchtete am frühen Samstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt mit seinem Mercedes vor einer Polizeikontrolle.

Der junge Mann fiel einer Polizeistreife kurz von 2 Uhr, auf als er auf der Bismarckstraße in Richtung Parkring unterwegs war und sollte kontrolliert werden. Die Anhaltesignale mit Blaulicht und Leuchtschrift ignorierte der Mann, gab Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit einfach weiter. Die Beamten folgten dem Fahrzeug über die Bismarckstraße, den Parkring bis in die Quadrate. Dabei missachtete der 23-Jährige mehrere rote Ampeln, wechselte mehrfach ohne zu Blinken den Fahrstreifen und fuhr über eine Busspur. Hierbei gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer. Er konnte schließlich an der Kreuzung B6/C7 gestoppt werden.

Durch die rücksichtslose Fahrweise des jungen Mannes kam es weder zu Unfällen, noch wurden Personen verletzt.

Bei der Kontrolle des Mercedes-Fahrers stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Ein weiteres Kraftfahrzeugrennen lieferten sich zwei junge Männer im Alter von 24 und 25 Jahren am Sonntagabend mit ihren hochmotorisierten Autos der Marken Mercedes und BMW im Stadtteil Neckarau. Sie waren kurz vor Mitternacht auf der Neckarauer Straße in verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise stadtauswärts unterwegs. Auch gegen sie wird wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell