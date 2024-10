POL-MA: Hockenheim/ BAB 6: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte auf einem Autobahnparkplatz auf der A 6 rund 500 Liter Diesel aus dem Kraftstofftank eines Lastwagens. Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer hatte seinen Sattelzug gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz Lußhardt an der A 6 in Fahrtrichtung ...

mehr