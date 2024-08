Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fotofahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht mit Hilfe einer Fotofahndung nach einer tatverdächtigen Frau.

Am 14. März in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 88-Jährigen aus Bottrop in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt. Kurze Zeit später hob eine Frau mit der gestohlenen EC-Karte Geld im Bereich des Berliner Platzes ab.

Ein Foto der Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/143931

Wer Angaben zu dem Vorfall oder zu der Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800/2361 111 zu melden.

