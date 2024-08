Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Polizei bittet nach Unfallfluchten um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagnachmittag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr einen weißen Hyundai Santa Fe. Das Auto stand in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand der Spessartstraße. Der Schaden ist auf der Beifahrerseite erkennbar und wird auf 3000 Euro geschätzt.

Gladbeck:

Im Bereich des Marktplatzes wurde am Montag zwischen 13:00 Uhr - 14:00 Uhr ein schwarzer Audi Q5 im Bereich der Front beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Hinweise werden unter der 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell