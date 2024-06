POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Mann verunfallt mit einem Pkw in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Ein 18-Jähriger aus Delmenhorst wurde am Donnerstag, 20.06.2024 gegen 13:55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Der junge Mann befuhr mit seinem E-Scooter die Akazienstraße in Richtung Platanenstraße. An der Einmündung zum Kreuzweg übersah er den 40-Jährigen aus Delmenhorst in seinem Toyota und stieß mit diesem ...

mehr