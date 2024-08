Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: 33-Jähriger nach Radunfall lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es auf der Rothenfelder Straße zu einem schweren Fahrradunfall. Ein 33-Jähriger war gegen 1.20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Wellendorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec verlor und auf den Asphalt stürzte. Hierbei zog sich der Mann aus Georgsmarienhütte schwerste Kopfverletzungen zu. Seine Begleiterin sowie ein Ersthelfer wählten sofort den Notruf und kümmerten sich um dem Verletzten. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten wenig später ins Krankenhaus. Nach dem ersten Stand der Ermittlungen ist eine Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an.

