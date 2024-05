Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Völklingen (ots)

Am 21.05.2024, um 04:31 Uhr, ereignete sich in der Karolingerstraße in Völklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer, 56 Jahre, wohnhaft in Wadgassen, befuhr mit einem VW Golf die Autobahnabfahrt Völklingen City der BAB 620 von Wadgassen kommend in Fahrtrichtung Völklingen. Der Rollerfahrer, 37 Jahre, wohnhaft in Bous befuhr die Karolingerstraße von Völklingen Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Fürstenhausen. Im Kreuzungsbereich der AS Völklingen City und der Karolingerbrücke missachtete bei derzeitigem Ermittlungsstand einer der Beteiligten das Rotlicht, so dass es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der Roller wurde total beschädigt. Der Fahrer wurde mittels Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter mit der Spurensicherung beauftragt.

