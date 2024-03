FW-EN: Ruhige Ostertage für die Feuerwehr

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Sonntagmorgen um 8:39 Uhr in den Ortsteil Nacken alarmiert. Vor Ort liefen aus einem PKW Betriebsmittel aus, da der Fahrzeughalter Tage zuvor den Motor aufgrund eines technischen Defektes ausgebaut hatte. Die Feuerwehr streute die betroffene Fläche ab und verhinderte somit ein eindringen in die Kanalisation. Neben der Feuerwehr waren Polizei, Ordnungsamt und die ...

