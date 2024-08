Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizei sucht Zeugen nach E-Bike Diebstählen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 18:15 und 22:00 Uhr, kam es im Bereich des Marktplatzes / Fußgängerzone in Bramscher Ortskern zu zwei Diebstählen von E-Bikes. Die Zweiräder in den Farben grau und weiß, die auf einem Fußweg zwischen den Straßen "Brückenort" und "Gilkamp" abgestellt wurden, waren nach Aussage der Geschädigten zuvor mit einem Kettenschloss gesichert worden. Zum Tatzeitpunkt fand im genannten Bereich das wöchentliche Sommerkulturprogramm statt, sodass sich dort möglicherweise Zeugen aufhielten, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell