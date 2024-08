Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall auf der Martinistraße- Zwei Personen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 10.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 27-jähriger Radfahrer befuhr die Martinistraße in Richtung stadteinwärts als er in Höhe einer Bushaltestelle mit einer auf der Fahrbahn befindlichen 13-jährigen Fußgängerin kollidierte. Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Lebensgefahr bestehe nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell