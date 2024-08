Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Falsche Stadtwerkemitarbeiter erbeuten Schmuck - Polizei und Stadtwerke Osnabrück warnen vor weiteren Taten

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag trieben Kriminelle in der Schützenstraße ihr Unwesen. Einer der Täter klingelte gegen 13:30 Uhr an der Tür einer Mieterin eines Mehrparteienhauses und gab sich als Mitarbeiter der Osnabrücker Stadtwerke aus. Auf Nachfrage zeigte der Mann einen gefälschten Ausweis. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen und Zählerstände zu kontrollieren, verschaffte sich der Unbekannte Zugang zur Wohnung der 72-jährigen Bewohnerin. Auch die Wohnung der Nachbarin, zu der die Seniorin ebenfalls Zugang hatte, sollte überprüft werden. Der Täter berichtete von einem angeblichen Wasserschaden in der Nachbarschaft. Vermutlich nutzte während des Aufenthalts in der Wohnung der Nachbarin ein weiterer Täter die Gelegenheit, um sich Zugang zur Wohnung der 72-Jährigen zu verschaffen und Schmuck sowie Bargeld zu stehlen. Auch in der zweiten Wohnung erbeutete der falsche Mitarbeiter Wertsachen. Anschließend verschwand der Dieb, und die Seniorin meldete den Vorfall kurz darauf der Polizei.

Beschreibung des falschen Stadtwerkemitarbeiters:

175 cm groß

Normale Statur Grün-silberne Jacke Jeans Mittelblonde, kurze Haare Tätowierte Buchstaben auf den Fingern Deutsche Mundart Polizei und Stadtwerke Osnabrück weisen gemeinsam darauf hin:

Bei Störungen in der Strom- oder Wasserversorgung sind nur in Ausnahmefällen Arbeiten von Mitarbeitenden der SWO Netz in den Häusern nötig. Sollten Mitarbeitende der Stadtwerke Osnabrück oder der SWO Netz um Einlass bitten, kann deren Identität durch einen Anruf bei der Netzleitstelle unter der Telefonnummer 0541/2002-2020 überprüft werden. Bei Verdacht auf eine Straftat sollte schnellstmöglich die Polizei informiert werden. Hierfür kann die 110 oder die Rufnummer der örtlich zuständigen Dienststelle verwendet werden.

Die Polizei sucht zudem Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell