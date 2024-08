Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall zwischen PKW und Kind - eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es in Osnabrück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem PKW. Um ca. 13 Uhr ging die 8-jährige Osnabrückerin zu Fuß auf dem Gehweg der Ellerstraße in Rtg. stadtauswärts. Aus bisher unbekannter Ursache kommt es darauffolgend auf der Straße zu einer Kollision mit einem PKW aus Osnabrück. Die 36-jährige Fahrerin aus Bissendorf fuhr ebenfalls stadtauswärts. Das Mädchen wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn ist frei.

