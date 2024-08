Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.t.W.: Brand in der Grundschule Hagen - Erstmeldung und Elterninformation

Osnabrück (ots)

Aktuell läuft ein gemeinsamer Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Grundschule Hagen a.t.W., Schulstraße 8. Um 10:42 meldete der Schulleiter, dass ein Teil des Dachstuhls in Brand stehe. Die im Anschluss alarmierte Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Die Kinder wurden kontrolliert und ruhig aus der Schule geführt und im weiteren Verlauf zu einer Elternsammelstelle gebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde kein Kind verletzt. Kinder, die aktuell noch nicht abgeholt worden sind, können in der Martinistraße 11, abgeholt werden. Dort werden die Kinder von einer Jugendpflegerin betreut. Die Löscharbeiten dauern an.

