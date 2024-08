Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/ Bad Rothenfelde: Einbrüche auf Baustellen- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am letzten Wochenende trieben Diebe ihr Unwesen in Hilter und Bad Rothenfelde. Im Zeitraum von Freitagabend (18.00 Uhr) bis Montagmorgen (08.00 Uhr) verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen in der Natruper Straße in Hilter und entwendeten hier diverse Schlüssel. Ferner versuchten sie einen Baucontainer erfolglos aufzubrechen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Im Zeitraum von Samstagmorgen (10.00 Uhr) bis Montagmorgen (08.23 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zuritt zu einer Baustelle in der Parkstraße in Bad Rothenfelde und entwendeten einen PKW- Anhänger. Der Anhänger wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen OS-TW 1002 geführt. Ferner verschafften sie sich unerlaubt Zutritt zu einem im Umbau befindlichen Gebäude und entwendeten hier diverse Werkzeuge. Auch in diesem Fall flüchteten die Kriminellen unerkannt. Die Polizei Dissen bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen, zu verdächtigen Personen oder den Verbleib des Anhängers geben können, sich telefonisch unter 05421/931280 zu melden.

