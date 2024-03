Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuerwehr Eicklingen rückt zu Verkehrsunfall zwischen PKW und Schulbus aus

Eicklingen (ots)

Am heutigen Morgen, den 13. März 2024, um 07:48 Uhr, wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen zu einem Verkehrsunfall alarmiert, der sich im Kreuzungsbereich Höfnerwinkel/Sandlinger Straße auf der Dorfstraße ereignete. Hier kollidierte ein vollbesetzter Schulbus frontal mit einem PKW.

Glücklicherweise wurde in Folge des Unfalles niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt und alle Insassen konnten die Fahrzeuge eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst, welcher mit drei Rettungswagen und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) vor Ort war, sichtete und untersuchte die Insassen. Dabei stellte dieser fest, dass 12 Personen leichte Verletzungen in Folge des Unfalles erlitten. Die Verletzten, darunter überwiegend Schüler:innen, konnten anschließend in die Obhut der Eltern übergeben werden und anschließen die Unfallstelle verlassen, da eine weitere ärtzliche Behandlung vor Ort nicht notwendig war.

Parallel zur Sichtung der Patient:innen übernahm die Feuerwehr die Sicherung des Unfallortes, klemmte die Batterie ab und machte das Fahrzeug somit stromlos. Des Weiteren unterstützten sie die Abschlepparbeiten. Aufgrund einer Verunreinigung der Fahrbahn mit Bremsflüssigkeit wurde der betroffene Bereich gemeinsam mit dem örtlichen Bauhof abgesichert und anschließend gereinigt. Zusätzlich zu den Sicherungsmaßnahmen wurde ein zweifacher Brandschutz unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers und der Schnellangriffsvorrichtung des Löschfahrzeuges hergestellt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können seitens der Feuerwehr keinerlei Auskünfte über die Ursache des Unfalls und eine genaue Einschätzung der Schadenshöhe gegeben werden.

Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach knapp anderthalb Stunden beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

