Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: PKW Diebstahl An der Netter Heide- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (21.00 Uhr) bis Mittwochmorgen (10.00 Uhr) trieben Diebe ihr Unwesen in Osnabrück. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem ordnungsgemäß geparkten silbernen VW Golf an der Straße "An der Netter Heide" und entwendeten diesen. Das Fahrzeug wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen "OS-VN 201" geführt. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib des Fahrzeuges oder des Diebstahls machen können, sich telefonisch unter 0541/327-2215 zu melden.

