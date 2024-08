Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Verkehrsunfall mit länger andauernden Bergungsarbeiten und Vollsperrung der A30

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der A30 bei Bissendorf ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, der zu einer Vollsperrung der Autobahn bis in den Abend führte. Gegen 16:15 Uhr fuhr ein 31-jähriger LKW-Fahrer in Richtung Hannover, als er in Höhe des Parkplatzes Rottkamp aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Außenschutzplanke sowie eine Erdwall prallte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der LKW auf die Seite, und die geladenen Gerüstbauteile wurden über die gesamte Fahrbahn verteilt. Ein nachfolgender LKW-Fahrer versuchte, mit seinem Sattelzug nach links auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei übersah der 47-Jährige jedoch den PKW eines 29-Jährigen, der sich links neben ihm befand, und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Ein 53-Jähriger konnte anschließend nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des 47-Jährigen.

Durch den Unfall wurden Metallteile auf die Gegenfahrbahn in Richtung Rheine geschleudert. Dort kollidierte ein 39-jähriger Autofahrer mit diesen, an seinem PKW entstand Sachschaden.

Die beiden Insassen des verursachenden LKW wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

