POL-WHV: Kontrollen zur Schulwegüberwachung - Polizei und Ordnungsdienst stellen zahlreiche Verstöße fest

Im Rahmen der Schulwegüberwachung führte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Wilhelmshaven am heutigen Tag gezielte Verkehrskontrollen im Bereich der Grundschule Stadtmitte durch. Innerhalb eines Zeitraums von nur 30 Minuten wurde eine zweistellige Anzahl an Verstößen festgestellt. Insbesondere wurden dabei Kinder im Auto nicht oder nicht ausreichend gesichert, was eine erhebliche Gefahr für ihre Sicherheit darstellt.

Die Polizei betont, dass die Sicherung von Kindern im Straßenverkehr gesetzlich vorgeschrieben und unerlässlich für ihre Sicherheit ist. Gerade auf dem Schulweg ist erhöhte Vorsicht geboten. Verkehrsunfälle können schwerwiegende Folgen haben - gerade für Kinder, die zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern gehören.

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und der kommunale Ordnungsdienst werden diese Kontrollmaßnahmen auch in Zukunft regelmäßig durchführen, um die Sicherheit auf den Schulwegen weiter zu verbessern und Unfälle zu verhindern.

Appell an die Autofahrenden:

Im Rahmen dieser Kontrollen möchten wir die Autofahrenden eindringlich dazu aufrufen, stets dafür zu sorgen, dass Kinder im Fahrzeug ordnungsgemäß gesichert sind. Kindersitze und Sicherheitsgurte sind nicht nur Pflicht, sie retten im Ernstfall Leben. Achten Sie darauf, die richtige Sicherung zu verwenden, und überprüfen Sie regelmäßig, ob diese korrekt angelegt ist.

Sicherheit auf den Schulwegen geht uns alle an. Durch umsichtiges und verantwortungsbewusstes Handeln können wir gemeinsam dazu beitragen, dass Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.

