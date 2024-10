Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto touchiert Fußgänger auf Weetfelder Straße

Pelkum (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen hat eine 72-jährige Toyota-Fahrerin aus Hamm am Montag, 14. Oktober, einen 22 Jahre alten Passanten mit dem Außenspiegel ihres Fahrzeugs touchiert.

Die Frau fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Weetfelder Straße in südliche Richtung. Etwa auf Höhe des Lanfermannwegs kam es zu dem Unfall mit dem in Hamm wohnhaften Fußgänger. Dieser lief auf dem Gehweg ebenfalls in südliche Richtung.

Bei der Kollision verletzte sich der Mann leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Auto entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell