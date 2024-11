Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fußgängerin bei Unfall in Biedenkopf schwerverletzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf:

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Hospitalstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag (25. November) gegen 17.00 Uhr war eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda in der Hospitalstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie plötzlich mit einer 69-jährigen Fußgängerin kollidierte. Die Frau erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Über den Gesundheitszustand der Fußgängerin liegen aktuell keine gesicherten Erkenntnisse vor; Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.000 Euro.

Wer hat den Unfall in der Hospitalstraße beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell