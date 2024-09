Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wohnung

Unkel (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 15.09.24, 23:00 Uhr und 20.09.24, 20:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Wohnkomplexes in der Siebengebirgsstraße in Unkel ein. Nach derzeitigem Stand wurde Goldschmuck (Ohrringe und Halskette) entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

