POL-PDNR: Erlebnistag bei der Polizei Neuwied - es sind noch Plätze frei

Großmaischeid (ots) - Im Zeitraum von Dienstagmorgen (17.09.2024) bis Mittwochmorgen (18.09.2024) sind an einer Baustelle an der Kreisstraße 118 zwischen Stebach und Großmaischeid - Kausen mehrerer Verkehrszeichen entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

