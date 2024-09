Neuwied (ots) - Es wird daran erinnert, dass die Polizei Neuwied am Sonntag, 22.09.2024, von 11:00 bis 16:00 Uhr, zu einem Polizeierlebnistag im Hof der Polizei- und Kriminalinspektion Neuwied, Reckstraße 6, 56564 Neuwied, einlädt. Der Erlebnistag richtet sich an alle, die Interesse am vielseitigen und abwechslungsreichen Polizeiberuf haben. Hierzu wird ein ...

mehr