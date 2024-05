Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Unbekannte entwenden Spielekonsole

Herford (ots)

(jd) Am Montag (29.4.) drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in eine Wohnung an der Straße Auf der Heide ein. Eine Herforderin hatte die Erdgeschosswohnung gegen 13.00 Uhr verlassen. Als sie gegen 20.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine Spielekonsole, ein Lautsprecher sowie mehrere Controller fehlten und verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten nach ersten Ermittlungen fest, dass der oder die unbekannten Täter die herabgelassenen Rollläden einer Terrassentür gewaltsam angingen, um so durch die Tür in die Wohnung zu gelangen. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die im Bereich der Straße Auf der Heide am Montagnachmittag oder Abend etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

