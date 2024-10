Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Geschäftseinbrecher auf frischer Tat fest - Heiligenhaus - 2410022

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Montag, 7. Oktober 2024, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Kosmetikstudio in Heiligenhaus. Die Polizei stellte im Rahmen der Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, einen 17-jährigen Tatverdächtigen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4:30 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei junge Männer versucht hatten, gewaltsam in ein Kosmetikstudio an der Hauptstraße einzubrechen. Die alarmierten Einsatzkräfte fahndeten daraufhin nach den Tätern und stellten dabei einen 17-jährigen Mazedonier, der sich auf dem Südring hinter einem Gebüsch versteckt hatte.

Die Fahndung nach dem Mittäter, der von dem Kosmetikstudio mit einem schwarzen Auto geflohen war, verlief trotz eines eingesetzten Polizeihubschraubers leider erfolglos.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den polizeilich bereits in Erscheinung getretenen 17-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Velbert. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen ist die Identifizierung des noch unbekannten Mittäters.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell