POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti in Bexbach

St. Ingbert (ots) - In dem Tatzeitraum vom 23.01.2024, 15:30 Uhr, bis zum 24.01.2024, 07:30 Uhr, kam es auf dem Friedhofsgelände in der Kirchhofstraße in 66386 St. Ingbert OT Rohrbach zu einem Diebstahl von einer Vielzahl von Blumenschalen aus Messing. Diese wurden überwiegend von den Gräbern demontiert und vermutlich in einer friedhofseigenen Mülltonne abtransportiert. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro ...

