POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter Audi-Fahrer verletzt zwei Fußgänger - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer ist am Montagmorgen in Pforzheim an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen, bei dem zwei Fußgänger verletzt worden sind.

Der Autofahrer, welcher laut Angaben der Geschädigten mit einem weißen Audi A3 oder A4 mit Pforzheimer Kennzeichen unterwegs war, wartete in der Poststraße, um in die Luisenstraße einzubiegen. Die Fußgänger gingen offenbar davon aus, dass der Fahrzeugführer ihnen die Überquerung der Poststraße gewährte. Während die beiden Fußgänger die Straße überquerten, soll der Unbekannte beschleunigt und die Fußgänger erfasst haben. Bei dem Aufprall wurden beide leicht verletzt. Anschließend sollen sie den Autofahrer auf den Vorfall angesprochen haben, welcher sich trotzdem vom Unfallort entfernte. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben. Es soll sich um einen 20- bis 30-jährigen Mann mit westeuropäischen Erscheinungsbild handeln. Außerdem trug er einen Dreitagebart und war mit einem Hemd bekleidet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

