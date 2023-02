POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 294

Eutingen im Gäu (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen auf der Landesstraße 360 bei Eutingen im Gäu. Ein 55-jähriger Lenker eines mit Kies beladenen Sattelzugs befuhr die Landesstraße 360 in Richtung Weitingen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge die Böschung herunterkippte. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. ...

mehr