Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versprühen eines Reizstoffes in der Geschwister-Scholl-Schule in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 22.01.2024 gegen 11:25 Uhr kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten an der Geschwister-Scholl-Schule in Blieskastel. Eine noch unbekannte Person versprühte in einem Windfang, welcher vom Pausenhof ins Foyer führt, einen noch unbekannten Reizstoff. Als die Schüler am Pausenende das Schulgebäude wieder betreten wollten, kam es im Windfang zum Kontakt mit dem dort versprühten Reizstoff. Durch den beim Öffnen der Türen entstandenen Luftzug verteilte sich der Reizstoff schnell im Foyer, wo sich weitere Schüler befanden. Insgesamt wurden, nach bisherigem Ermittlungsstand, 67 Schüler verletzt. Davon konnten 37 Schüler nach Untersuchung vor Ort wieder nach Hause gehen, die restlichen 30 Schüler wurden vorsorglich mit Krankenwägen zur weiteren Untersuchung in vier umliegende Krankenhäuser verbracht.

Nach dem Vorfall fand kein Unterricht mehr statt und die Schüler durften, in Absprache mit der Schulleitung, nach Hause gehen.

Die Ermittlungen nach dem bislang noch unbekannten Täter dauern an und werden vom Kriminaldienst der PI Homburg geführt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die genaue Art des verwende-ten Reizstoffes steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

