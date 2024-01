Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl

Bexbach (ots)

Am Samstag, den 20.01.2024 zwischen 15:05 Uhr und 15:20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Fahrrad des Geschädigten. Das Herrenrad (Tourenrad der Marke BTWIN) war unmittelbar vor einem Einkaufsmarkt in der Poststraße in 66450 Bexbach an dem dortigen Fahrradständer abgestellt. An dem Fahrrad war zudem ein übliches Fahrradschloss montiert. Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Fahrrad unbemerkt von der Örtlichkeit. Der entstandene Schaden wird auf circa 260,00 EUR geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell