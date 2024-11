Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unbekannter Autofahrer erfasst 12-jähriges Kind+Oberstadtwache beschmiert+Zigarettenautomat in Bauerbach gesprengt+Polo beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Autofahrer erfasst 12-jähriges Kind

Nachdem ein 12-jähriges Kind mit seinem Rad am Donnerstag (28. November) gegen 08.05 Uhr in der Sonnenblickallee mit auf dem Weg zur Schule von einem Auto erfasst wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Junge befuhr den Radweg der Sonnenblickallee in Richtung Richtsberg. Zeitgleich war ein unbekannter Autofahrer in der Berliner Straße in Richtung Sonnenblickallee unterwegs. Der Unbekannte bog nach rechts in Richtung Cappel ein. Dabei stieß er mit dem jungen Radfahrer zusammen. Der 12-Jährige fiel zu Boden und der unbekannte Autofahrer stieg aus, um sich nach dessen Zustand zu erkundigen. Der Junge gab vor nicht verletzt zu sein, fuhr wieder nach Hause und der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Zuhause angekommen bemerkte der Junge dann Schmerzen am Bein. Der unbekannte Fahrer war Anfang bis Mitte 20 Jahre alt und hätte braune kurze Haare gehabt. Er sei mit einem dunklen PKW unterwegs gewesen. Wer hat den Unfall zum fraglichen Zeitpunkt beobachtet? Wer kann Hinweise auf den dunklen PKW geben? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Oberstadtwache beschmiert

Offenbar mit schwarzer Lackfarbe beschmierten Unbekannte zwischen 16.00 Uhr am Mittwoch (27. November) und 06.30 Uhr am Donnerstag (28. November) die Fassade der Oberstadtwache. Die Polizei schätzt den Schaden an der Frontscheibe und Fassade auf etwa 2.000 Euro. Wer hat dort in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg-Bauerbach: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen (29. November) gegen 04.35 Uhr sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße "Pflanzgarten" in Bauerbach. Der oder die Täter gelangten so an mehrere Zigarettenpackungen. Ein Anwohner hatte den Knall gehört und informierte die Polizei. Die Höhe des erbeuteten Diebesgutes und des Sachschadens sind derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in der Nähe aufgefallen sind oder die in der einen Knall gehört haben. Ebenso hilfreich könnten Angaben zu Personen oder Fahrzeugen sein, die sich im genannten Zeitraum zügig entfernt haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/406-0.

Marburg: Polo beschädigt

In der Erfurter Straße streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Polo und fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Dabei hinterließ er einen Sachschaden an der rechten Seite des VW in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch (27. November) zwischen 10.15 und 14.45 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell