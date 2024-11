POL-GT: 85-jährige nach Fahrradsturz schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Samstagabend (23.11., 20.15 Uhr) beabsichtigte am Nordring in Höhe der Hohenzollernstraße ein 53-jähriger Autofahrer nach rechts auf die Hohenzollernstraße abzubiegen. Er befuhr zuvor den Nordring aus Richtung Rheda-Wiedenbrück kommend. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 17-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher den Geh- und Radweg am Nordring in Richtung ...

mehr