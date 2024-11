POL-GT: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (RB) - Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Borgholzhausen, in der Straße Grenzweg gerufen. Als die Feuerwehrkräfte mit der Polizei am Brandort eintrafen stellten sie fest, dass ein Carport in Brand stand. Zu keinem Zeitpunkt des Einsatzes waren Menschen in Gefahr. Der Brand wurde vermutlich durch entsorgte Asche entfacht. Durch die Feuerwehr ...

