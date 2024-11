POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Kettelerstraße

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (AN) - Am 24.11., gegen 06.22 Uhr, wurde ein verunfallter Pkw an der Kreuzung Bielefelder Straße / Oerlinghauser Straße in Schloß Holte-Stukenbrock gemeldet. Der blaue Opel Corsa war dort mit einem Ampelmasten kollidiert. An dem Pkw waren die Kennzeichen BI-AW1018 angebracht. Diese Kennzeichen wurden unmittelbar vor dem Unfall in einer Tiefgarage am Reichowplatz in Bielefeld ...

mehr