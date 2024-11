POL-GT: Vermisste 12-Jährige aus Rietberg wohlbehalten zurückgekehrt

Gütersloh (ots) - Steinhagen (AN) - Am 23.11., gegen 20.50 Uhr, kam es auf der Ummelner Straße in Steinhagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 20jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Pkw der Marke BMW die Ummelner Straße in Fahrtrichtung Steinhagen. In Höhe des Hasenwegs kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich das ...

