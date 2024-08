Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise zu einem weißen Kleintransporter gesucht

Medebach (ots)

Zwischen Medebach und Korbach war am Montagabend gegen 18 Uhr nach Zeugenangaben ein weißer Transporter unterwegs. Möglicherweise steht das Auto in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Rollerfahrer aus Korbach kam auf der Strecke zu Fall und verletzte sich leicht. Außerdem ist an seinem Roller Sachschaden entstanden. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt von dem weißen Kleintransporter zwischen Medebach und Korbach überholt worden ist. Der weiße Transporter war in Richtung Korbach unterwegs. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

