Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Großkontrollen von Motorrädern

Hochsauerlandkreis, Sundern (ots)

Insbesondere der technische Zustand, der Lärm und die Geschwindigkeiten von Motorrädern am Sorpesee standen im Fokus des großen Kontrolltags der Polizei am vergangenen Samstag. Der Verkehrsdienst hat die Zweiräder auf technische Mängel und Veränderungen sowie überlaute Fahrgeräusche unter die Lupe genommen. Wird in zu niedrigen Gängen gefahren, sind diese Geräusche entsprechend lauter. Dennoch konnten die Polizistinnen und Polizisten den technischen Zustand bei keinem der 54 kontrollierten Motorräder beanstanden. Aber zu schnell waren viele: 35 Geschwindigkeitsverstöße wurden festgestellt. Der bedauerliche Rekord lag bei einer Überschreitung von 57 km/h. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldbescheid und er muss auch mit einem Fahrverbot rechnen. Aber nicht nur Motorräder waren zu schnell unterwegs am Sorpesee. Insgesamt 86 Autos hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsvorschriften. 12 waren so schnell, dass auch hier ein Bußgeldbescheid zu erwarten ist. Die Polizei im Sauerland verfolgt das Ziel von 0 Verkehrstoten! Mit einer rücksichtsvollen Fahrweise kommen Sie und Andere sicherer ans Ziel - egal, welches Verkehrsmittel Sie nutzen. Fahren Sie bedacht und halten Sie sich an die Vorschriften - zur Sicherheit Aller. Die Polizei im HSK wird auch in Zukunft den Verkehr mit groß angelegten Kontrollen überwachen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell