POL-HSK: Cannabis geraucht, Auto gefahren, verunfallt

Sundern-Allendorf (ots) - Am Samstag kam es gegen 17:45 Uhr an der Einmündung Plettenberger Straße / Wassermühle in Allendorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem VW Golf. Die 36-jährige Autofahrerin aus Sundern missachtete offensichtlich nicht die Vorfahrt eines 17-jährigen Kradfahrers, welcher ebenfalls aus Sundern stammt. Hierbei verletzte sich der 17-jährige leicht an der Hand. An dem ...

