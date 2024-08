Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen zu Fahrradunfall im Binnerfeld gesucht

Arnsberg (ots)

Donnerstagabend sind im Binnerfeld zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Männer sind gegen 17:25 Uhr am Parkplatz beim Fußballplatz verunfallt. Einer von ihnen flüchtete mit seinem Fahrrad. Nach Zeugenangaben hielt der Flüchtige jedoch am Fußballplatz kurz nochmal an, um mit einem unbekannten Mann zu sprechen. Danach setzte er seine Flucht auf dem Fahrrad fort. Ein 93-jähriger Arnsberger war mit seinem Fahrrad am "Binnerfeld" unterwegs. Aus dem Verbindungsweg zwischen "Binnerfeld" und "Achter der Borg" kam der unbekannte Fahrradfahrer. In Höhe des Parkplatzes am Fußballplatz kollidierten die beiden und stürzten. Der 93-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn. Außerdem ist Sachschaden am Fahrrad entstanden. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell