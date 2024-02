Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Versammlungsgeschehen in der Hansestadt Lübeck am 12.02.2024

Lübeck (ots)

Unter dem Motto "Hand in Hand - Der Mittelstand gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung" wurde für Montag (12.02.2024) eine Versammlung in Form eines Fahrzeugkorsos bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck angezeigt. Die Polizei begleitete das Versammlungsgeschehen. Bis auf punktuelle Verkehrsbehinderungen entlang der Aufzugsstrecke kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Um 14.00 Uhr versammelten sich in der Spitze 300 Personen auf dem Volksfestplatz in Lübeck. Nach der Auftaktkundgebung setzte sich der Korso, bestehend aus PKW, Handwerkerfahrzeugen und einzelnen Traktoren, am Volksfestplatz in Bewegung. Circa 140 Fahrzeuge wurden während der Abfahrt gezählt. Entlang der angezeigten Route

Am Waldsaum - Travemünder Allee - Gustav-Radbruch-Platz - Falkenstraße - Hüxtertorallee - Kronsforder Allee - Geniner Straße - Berliner Platz - Possehlstraße - Willy-Brandt-Allee - Lastadie - Drehbrücke - An der Untertrave - Kanalstraße - Hüxterdamm und zurück über Falkenstraße - Gustav-Radbruch-Platz - Travemünder Allee - Am Waldsaum bis zum Volksfestplatz

kam es zwischen 15:00 Uhr 16:30 Uhr bis auf punktuelle Verkehrsbehinderungen und kurzfristige Sperrungen zu keinen besonderen Vorkommnissen. Auch während der Anfahrt des gesondert bei der Versammlungsbehörde angemeldeten Fahrzeugkorsos aus Bad Segeberg waren entlang der Anfahrtsroute zum Gelände des Volksfestplatzes keine größeren Verkehrsbehinderungen zu verzeichnen. In Begleitung der Polizei wurde die Aufzugsstrecke von den Versammlungsteilnehmenden zügig abgefahren.

Um 17.00 Uhr wurde die Versammlung auf dem Gelände des Volksfestplatzes nach erfolgter Abschlusskundgebung störungsfrei beendet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell