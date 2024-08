Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern

Schmallenberg (ots)

Am Sonntag, den 11.08.2024 gegen 09:50 Uhr kam es auf der K 73 zwischen Eslohe-Cobbenrode und Schmallenberg-Bracht zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kradfahrern aus Eslohe. Ein 48-Jähriger fuhr einem 47-jährigem Mann aus bislang unbekannter Ursache auf. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Einer von ihnen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

